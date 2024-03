Giovani avvocati: prestiti fino a 15mila euro

Al via il bando prestiti 2024 per i giovani avvocati. Ne ha dato comunicazione Cassa Forense pubblicando il bando annuale per l’erogazione di prestiti fino a 15mila euro in favore degli avvocati infratrentacinquenni iscritti all’ente di previdenza. L’iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani avvocati al mercato del credito, al fine di far fronte alle spese di avviamento dello studio professionale nei primi anni di esercizio dell’attività.

Bando prestiti: in cosa consiste

Il servizio...