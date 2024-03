Giovannelli e Associati con Entangled nell’acquisizione di Luxenia e Sicatef

Nicoletta Carapella, Laura Bernardi, Pierfrancesco Gelmetti

Giovannelli e Associati ha assistito Entangled Capital nell’acquisizione da parte di Alphial, società in portafoglio del fondo e partecipata da Capital Dynamics, di Luxenia Umbro Tiberina e Sicatef.

Entrambe le società acquisite sono specializzate nella produzione e commercializzazione di fiale in vetro tubolare per l’industria farmaceutica e cosmetica, con stabilimenti a Treviglio (BG) e Perugia.

Con questa nuova operazione, dopo la creazione del gruppo Alphial nato dalla fusione delle società SM Pack di Felino e Crestani di Sandrigo, Entangled Capital realizza il più grande produttore europeo di fiale e flaconi in vetro per il comparto farmaceutico e cosmetico.

Giovannelli e Associati ha assistito Entangled Capital in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dalla partner Nicoletta Carapella, coadiuvata dalla senior associate Laura Bernardi e dall’associate Ilaria Meda per gli aspetti corporate, dal partner Valerio Fontanesi e dagli associate Massimo Giordano e Valeria Accurso in relazione agli aspetti legali relativi al finanziamento, dall’associate Santi Marco Calabrò per gli aspetti giuslavoristici.

Spada Partners ha assistito Entangled Capital con un team guidato dal partner Antonio Zecca, coadiuvato dal manager Emanuele Arpano e dall’associate Mara Lo Russo, che ha curato la financial due diligence, e con un team composto dal partner Luca Zoani, che con il manager Massimo De Luca e l’associate Maria Vincenza Brancaccio ha curato la tax due diligence.

Bird & Bird ha assistito Capital Dynamics negli gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dall’of counsel Daniele Raynaud e composto dalla senior associate Elena Beccegato.

I venditori sono stati assistiti da Gelmetti Studio Legale Associato con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti coadiuvato dal senior associate Lorenzo Colletti e dal trainee Carlo Bertazzi. Ethica Group ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori.

Lo studio legale Shearman & Sterling ha assistito Cassa Centrale Banca in relazione al finanziamento con un team composto dal partner Pasquale Bifulco e Alessandro Ciarmiello. Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio RLCD Notai, in persona del Notaio Chiara Clerici coadiuvata dall’avvocato Alessia Alberti.