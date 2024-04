Giro di nomine in A&A – Albè e Associati Studio Legale.

Elena Lomazzi, Maria Laviensi

Prosegue la crescita interna di A&A – Albè e Associati Studio Legale con la nomina di Elena Lomazzi della sede di Busto Arsizio a Counsel e di Maria Laviensi della sede di Roma a Senior Associate.

Elena è entrata a far parte dello Studio da dieci anni e si è sempre occupata di diritto civile, in particolare di diritto di famiglia e successorio, con attenzione ai trust, fondi di famiglia e pianificazioni successorie; ha poi competenza per gli aspetti di tutela dei soggetti fragili.

Maria ha iniziato a collaborare con la fusione dello studio dell’Avv. Caroleo: ha assunto ora la responsabilità della sede romana, ed ha sviluppato una competenza elevata per il settore dell’arte declinato nell’ambito amministrativo, assistendo Musei e Fondazioni a livello nazionale.

Lo Studio continua quindi la sua politica di sviluppo per linee interne, continuando inoltre ad ampliare il numero dei collaboratori