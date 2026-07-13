Emanuele Umberto Aurilia entra in Gitti and Partners in qualità di Partner per guidare il dipartimento di regolamentazione finanziaria e fondi di investimento.
L’ingresso dell’Avv. Aurilia s’inserisce nel percorso di crescita dello Studio, che continua a investire in aree strategiche a elevata specializzazione, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. In questo contesto, il dipartimento di regolamentazione finanziaria e fondi di investimento rappresenta un presidio...