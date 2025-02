Gitti and Partners consolida il proprio posizionamento nel settore della proprietà intellettuale e delle scienze della vita annunciando la promozione dell’avv. Marco Blei a socio dello studio

Marco Blei

Gitti and Partners è lieto di annunciare la promozione dell’avvocato Marco Blei a socio dello studio.

L’avv. Blei vanta una solida formazione accademica: laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito con lode un Master of Laws in Proprietà Intellettuale presso il King’s College di Londra; ha ulteriormente arricchito il suo profilo ottenendo una laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano e nel corrente anno conseguirà anche la laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco.

Nel corso della sua carriera, l’avv. Blei ha maturato una vasta esperienza nel settore della proprietà intellettuale e della contrattualistica, con un focus particolare nei settori high-tech e life sciences. Assiste imprese operanti nei settori ad alta tecnologia e dell’informatica, nonché società farmaceutiche, del settore dei dispositivi medici, dei cosmetici e degli integratori alimentari.

Le sue competenze includono la redazione e negoziazione di contratti per lo sviluppo, lo sfruttamento, la valorizzazione, la concessione e l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale, oltre a accordi di produzione, fornitura, distribuzione, co-marketing e sperimentazione clinica.

In ambito giudiziale, l’avv. Blei si occupa di contenziosi in materia di brevetti, segreti commerciali, marchi, design, diritto d’autore, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole.

“La promozione dell’avv. Blei a socio sottolinea un percorso di crescita di Gitti and Partners nell’ambito dei settori della proprietà intellettuale e delle scienze della vita, sempre più richiesti e apprezzati dal mercato, e conferma il nostro impegno nel favorire i processi di crescita organica e di sviluppo dei talenti interni, in un’ottica di consolidamento e rafforzamento del nostro team”, hanno dichiarato Gregorio Gitti, Vincenzo Giannantonio e Stefano Roncoroni, membri del Comitato Esecutivo di Studio.