Cristina Cavedon, Riccardo Coda

Gitti and Partners ha assistito Hinojosa Packaging SL, gruppo spagnolo, leader europeo nello sviluppo, produzione e vendita di soluzioni per il packaging sostenibile, nell’ambito dell’acquisizione di MS Packaging S.r.l. - società italiana attiva nella produzione e vendita di materiale da imballaggio in carta e cartone ondulata, in particolare con riferimento al mercato del food and beverage - da Partecipazioni Industriali S.p.A. assistita da Giliberti, Triscornia e Associati. L’acquisizione perfezionata da Hinojosa Packaging, in aggiunta alla consolidata rete di stabilimenti di produzione già presente in Spagna, Francia e Portogallo, si pone in continuità con il processo di internazionalizzazione avviato dal gruppo spagnolo e segna l’ingresso di Hinojosa nel secondo più importante mercato europeo del packaging.

Il team multidisciplinare di Gitti and Partners è stato guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla partner Cristina Cavedon (nella foto a sinistra), insieme a Fabrizio Ragazzini, Vera Greco, Martina Maltese, Anastasia Cichetti e Beatrice Simeone per gli aspetti corporate-M&A, nonché a Daniele Rositani e Virna Ferretto per gli aspetti real estate, alla partner Elisa Mapelli con Francesco Cannavina per gli aspetti labour, al partner Riccardo Sciaudone per gli aspetti antitrust, alla partner Laura Sommaruga con Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, al partner Flavio Monfrini con Filippomaria Leone Valle per i profili privacy e 231 e al counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP, ad Andrea Casà per gli aspetti litigation. Per gli aspetti fiscali, il team di Gitti and Partners è stato guidato dal socio Gianluigi Strambi.

Giliberti Triscornia e Associati ha assistito il venditore con un team guidato dal partner Riccardo Coda (nella foto a destra) insieme a Marco Bindella, Francesco Ambrosio e da Chiara Gaudio.

MP Corporate Finance GmbH ha assistito Partecipazioni Industriali in qualità di advisor finanziario dell’operazione.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo.