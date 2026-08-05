Nella riflessione di apertura di questa settimana, gli avvocati Elisa Demma e Stefano Santini riassumono le proposte del Movimento Forense per ridare lustro ai giudici di pace.
L'ufficio del Giudice di Pace fu istituito con la legge 21 novembre 1991 n. 374, in attuazione di una più ampia riforma del processo civile. I giudici di pace sostituirono i preesistenti giudici conciliatori con l'obiettivo di creare un magistrato onorario dotato di maggiori competenze e professionalità, che - limitatamente al giudizio di primo grado - si affiancasse alla magistratura ordinaria per alleggerire il carico dei tribunali ordinari «nell'auspicata prospettiva che questo più elevato livello...