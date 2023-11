Giuriati Group acquista Up Pharma – Gli advisor coinvolti

Alvise Spinazzi, Manfredi Leanza









Giuriati Group S.r.l. (“Giuriati Group”), azienda di Padova controllata dal fondo Gradiente specializzata nello sviluppo e commercializzazione di integratori alimentari, prodotti nutraceutici e per la cura della persona a marchio proprio e di terzi nel canale farmacia, ha acquisito il 100% di Up Pharma S.r.l. (“Up Pharma”), azienda di Mantova attiva nella commercializzazione di integratori alimentari e prodotti nutraceutici a marchio proprio.



Giuriati Group si è avvalsa dell’assistenza di Trim Corporate Finance in qualità di advisor finanziario, SAT Studio Legale e Sanzo Vascello, con gli avvocati Alvise Spinazzi, Manuela Sanzo, Giovanni Candiotto e Sebastiano Berto, per la contrattualistica e la due diligence legale, Orsingher Ortu – Avvocati Associati, con gli avvocati Manfredi Leanza, Riccardo Valgoi e Anita Mancino per la contrattualistica bancaria, Epyon Consulting per la due diligence contabile e fiscale e Advant NCTM con l’avvocato Manfredi Luongo per la strutturazione dell’operazione. I venditori sono stati assistiti da BMMS Studio Legale con l’Avv. Claudio Silocchi.



L’operazione di acquisizione è stata finanziata da un pool di banche assistito dallo studio legale Orrick con gli avvocati Marina Balzano, Giulio Asquini, Maria Costa e Valentina Bombino e costituito da Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, e Intesa Sanpaolo.