Il ruolo del provvedimento del giudice. I rapporti tra i centri per la giustizia riparativa e gli uffici sul territorio. La volontarietà delle procedure e le garanzie. Sono alcuni degli aspetti operativi chiariti dalle nuove Linee guida per le articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa, diffuse dal ministero della Giustizia.

Si tratta del primo punto di riferimento che dovrà orientare, sul piano operativo, l’attività degli...