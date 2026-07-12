Il ruolo del provvedimento del giudice. I rapporti tra i centri per la giustizia riparativa e gli uffici sul territorio. La volontarietà delle procedure e le garanzie. Sono alcuni degli aspetti operativi chiariti dalle nuove Linee guida per le articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa, diffuse dal ministero della Giustizia.

Si tratta del primo punto di riferimento che dovrà orientare, sul piano operativo, l’attività degli...

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