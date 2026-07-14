Con Legge n. 50 del 20 aprile 2026 è stato convertito il Dl n. 19/2026 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Si tratta di un atto normativo complesso e pieno di norme teleologicamente legate dall’intenzione del Legislatore di dettare disposizioni per facilitare il conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR. Per quel che qui interessa nel Capo I della Legge di conversione in commento si ...

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