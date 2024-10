Gli advisor nel finanziamento per l’acquisizione di due portafogli di impianti fotovoltaici da parte di Tages Capital SGR

Gabriele Malgeri, Lisa Borelli, Carloandrea Meacci, Nicola Toscano

BonelliErede ha assistito Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets, nell’operazione di finanziamento volta a supportare le acquisizioni, realizzate tramite il fondo Tages Helios Net Zero dedicato agli investimenti in energie rinnovabili e alla transizione energetica, di un portafoglio composto da 151 impianti fotovoltaici già operativi, quasi tutti localizzati in Puglia, con una capacità installata di circa 122,7MW e di un portafoglio costituito da 45 impianti fotovoltaici già operativi con una capacità installata di circa 38,1 MW localizzati in Campania, Puglia, Molise, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Sicilia e Lazio. Il finanziamento include anche linee di credito finalizzate ad acquisizioni già concluse, il rifinanziamento dell’indebitamento preesistente e il finanziamento di interventi di revamping e di repowering sugli impianti, nonché ad avere disponibilità residue funzionali ad ulteriori attività di investimento da eseguirsi in futuro. Le banche finanziatrici sono state assistite da Ashurst.

Il finanziamento, qualificato come green loan, è stato concesso, ai sensi di un contratto di finanziamento di importo pari a Euro 563,000,000.00, da un pool di banche composto da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch; Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas, Italian Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale, Milan Branch in qualità di Mandated Lead Arrangers, Global Green Coordinators, Bookrunners. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha agito anche in qualità di Facility Agent e Account Bank.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Gabriele Malgeri, e composto dalla senior associate Lisa Borelli, dagli associate Alberto Gea ed Esmeralda Olivari e da Giorgia Racini. Gli aspetti di diritto fiscale sono stati seguiti dal team guidato dal partner Marco Adda, il managing associate Matteo Viani e gli associate Paolo Savarese e Alberto Cominetti. La revisione della contrattualistica relativa agli hedging agreements è stata invece curata dalla partner Francesca Marchetti e dall’associate Alessandro Nicolini. I professionisti sono membri del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Tages si è avvalsa inoltre dell’assistenza del suo Head of Legal Affairs Marcello Ciampi.

Ashurst ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal managing partner Carloandrea Meacci con il counsel Nicola Toscano, le senior associate Mariavittoria Zaccaria e Federica Formentin, l’associate Francesco Pizzal e la trainee Michela Bardelli. Il partner Michele Milanese con l’associate Federico Squarcia ha seguito gli aspetti fiscali. Il partner Umberto Antonelli ha coordinato la due diligence, la partner Elena Giuffrè con l’associate Francesca Sala ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo. Un team londinese composto dal partner James Knight e dal senior associate Ramesh Pani ha seguito gli aspetti relativi agli hedging agreements.