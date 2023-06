Gli illeciti fiscali non bloccano l’esdebitazione di Patrizia Maciocchi









Gli illeciti fiscali commessi dalla società molto prima del fallimento non precludono l’esdebitazione. Il giudice non può, infatti, escludere il requisito della meritevolezza solo sulla base di una gestione aziendale connotata da illeciti tributari. La Cassazione (ordinanza 15359/2023) accoglie il ricorso di un socio illimitatamente responsabile di una Snc, contro il fallimento dichiarato dal Tribunale - e confermato dalla Corte d’Appello - che aveva considerato non possibile l’esdebitazione per ...