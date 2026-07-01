Pur condividendosi la finalità di garanzia [reputazionale] alla base della delibera, l'auspicio è che il portato delle indicazioni consiliari possa [anzi, debba] essere inteso in modo sostanziale, senza appesantimenti inutili, il cui effetto indiretto [già ve ne è traccia nei primi commenti] potrebbe essere quello di una sorta di self-restraint informativo da parte degli uffici, preoccupati degli obblighi di rettifica o di aggiornamento. Ma questo sarebbe un colpo mortale per il diritto-dovere di cronaca giudiziaria.