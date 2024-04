Gli studi coinvolti nell’acquisizione di Tecnofilm S.p.A. da parte di Versalis (ENI)

Carlo Scaglioni, Cristina Cavedon

Versalis, società del gruppo Eni impegnata nei settori della petrolchimica e della chimica da fonti rinnovabili, ha annunciato di aver perfezionato ieri il closing per l’acquisizione del 100% della società Tecnofilm S.p.A., azienda specializzata nel settore compounding, dopo aver ottenuto il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Tecnofilm è una family company basata nelle Marche, attiva nella produzione di poliolefine funzionalizzate e compound termoplastici a base di materie plastiche ed elastomeri, destinati in particolare all’industria calzaturiera e alla produzione di articoli tecnici. Grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo e attrezzature, Tecnofilm ha sviluppato e registrato diversi brevetti e nel 2015 è stata riconosciuta come “PMI Innovativa” nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Nel novembre 2016 Tecnofilm è diventata anche membro di ELITE, una piattaforma internazionale creata dalla Borsa Italiana per supportare la crescita di aziende con eccellenze.

L’acquisizione rappresenta per Versalis un’opportunità di sviluppo e specializzazione del portafoglio prodotti, con integrazione della filiera a valle nel compounding a base elastomerica, in particolare nel settore delle applicazioni industriali e nel settore calzaturiero

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Versalis con un team guidato dal partner Carlo Scaglioni e composto dal senior associate Luigi Iovino, l’associate Andrea Pisani Tedesco e i trainee Cecilia Di Prisco e Riccardo Minelli. I profili antitrust sono stati curati dal partner Edoardo Gambaro, il senior associate Pietro Missanelli e l’associate Martino Basilisco Il team legale M&A interno di Eni era composto da Michele Ausiello, Davide Alesso e Marco La Croix.

Gitti & Partners ha assistito la famiglia Cardinali e gli altri soci venditori con un team guidato dal co-managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla partner Cristina Cavedon.

I venditori sono stati assistiti altresì dal dott. Franco Santini dello Studio Santini per gli aspetti fiscali dell’operazione.

Arkios Italy ha assistito i venditori in qualità di advisor finanziario dell’operazione con un team guidato dalla Sr. Associate Hong Hong.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Arrigo Roveda.