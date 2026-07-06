Molineris, Cella

Ibla Capital (attraverso il fondo Ibla Industries II) ha perfezionato la cessione dell’intero capitale sociale di BWR Power Systems Lugo S.r.l., società attiva nella fornitura di soluzioni di elettronica di potenza destinate al settore dei veicoli industriali, inclusi caricabatterie e convertitori statici, a FairCap Holding 4 GmbH, società tedesca appartenente al Gruppo FairCap.

È stata inclusa nell’ambito della cessione anche Electro System S.r.l., controllata di BWR specializzata nella produzione di componentistica elettronica per i settori ferroviario, biomedicale, energetico e dell’automazione.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Ibla Capital con un team guidato dal Partner Avv. Marco Molineris e composto dalle Associate Avv. Fernanda Salomone e Avv. Clarissa Ponte, fornendo supporto per tutti gli aspetti M&A e corporate dell’operazione, dalla strutturazione dell’operazione alla negoziazione e definizione dei documenti contrattuali.

LCA Studio Legale ha assistito FairCap in relazione agli aspetti M&A e corporate dell’operazione, con la Managing Associate Avv. Virginia Cella.