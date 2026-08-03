Taurozzi, Arrigoni

Molinari e Arrigoni Legal Atelier sono gli studi legali coinvolti nell’operazione avente a oggetto la concessione di un finanziamento pari a complessivi euro 53.200.000,00 in favore di Lattonedil S.p.A. Milano – società attiva, inter alia, nella produzione e commercializzazione di pannelli isolanti – da parte di un pool di istituti finanziatori composto da Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., ICCREA Banca S.p.A., Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa e UniCredit S.p.A. (quest’ultima anche in qualità di banca agente).

Arrigoni Legal Atelier ha assistito Lattonedil S.p.A. Milano con un team guidato dal founding partner Bruno Arrigoni, affiancato dall’associate Carolina Pasotti.

Molinari ha assistito il pool di istituti finanziatori con un team guidato dal partner Andrea Taurozzi e composto dal senior associate Francesco Senesi e dagli associate Daria Davoli e Elia Cossu Lunesu.

Il dipartimento Debt Advisory di KPMG, guidato dall’Associate Director Gianandrea Marenzi, ha assistito la società in qualità di financial advisor.