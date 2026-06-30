Marena, Ronca, Manias, Rossi, Calmonte

Ambienta SGR, asset manager europeo specializzato in investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha acquistato GFF S.r.l., società italiana in forte crescita attiva nello sviluppo e nella produzione di aromi naturali per l’industria alimentare e delle bevande. L’operazione rappresenta il terzo investimento del fondo Ambienta Small Cap e si inserisce nel framework di valutazione dell’impatto ambientale (EIA) sviluppato da Ambienta, nell’ambito della categoria pollution control.

Enrico Giotti, fondatore e CEO di GFF, insieme ai principali manager della società, reinvestirà al fianco di Ambienta e continuerà a guidare la prossima fase di crescita.

PedersoliGattai ha assistito Ambienta SGR con un team composto dal partner Alessandro Marena e composto dagli associate Anastasia Cichetti e Stefano Vacchelli, per i profili corporate, e dal partner Gian Luca Coggiola, coadiuvato dall’associate Cesare Guglielmini, per i profili finance. Il counsel Matteo Bortolotti, con il supporto dell’associate Martina Moroni, ha curato gli aspetti relativi alla due diligence legale dell’operazione.

Nel contesto dell’operazione, GFF ed il management team sono stati assistiti quanto a taluni profili fiscali e valutativi dallo Studio Russo De Rosa Associati con un team guidato dal partner Alessandro Manias e composto dal senior counsel Paolo Crippa, da Sara Bernardi e da Alberto De Cruto.

Ashurst ha assistito Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con un team coordinato dal partner Riccardo Rossi e composto dall’associate Luca Coppola e dalla trainee Silvia Mattioli De Agostini, curando la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e gli aspetti di diritto bancario dell’operazione.

Legance ha assistito Ambienta SGR in relazione ai profili di structuring, alla due diligence fiscale e agli aspetti fiscali della documentazione contrattuale, con un team guidato dal senior counsel Paolo Ronca e composto dal counsel Luigi Quaratino e dagli associate Matteo Lamaro e Carlo Donnini.

Lo Studio Calmonte ha assistito i venditori ed il management team in relazione a tutti i profili legali dalla fase di due diligence al closing con il team guidato da Renzo Calmonte e composto da Benedetta Galvani e Sara Boni