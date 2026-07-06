Gianmarco Melillo, a destra Mattia Cardinali

Finlogic S.p.A., società leader nel settore della produzione e commercializzazione delle etichette, ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Sanfaustino Label S.p.A., società operante nel medesimo ambito.

Nel contesto della negoziazione e definizione del finanziamento dell’acquisizione di Sanfaustino, Finlogic ha altresì rifinanziato parte dell’indebitamento finanziario proprio e di altre società del Gruppo Finlogic, nonché parte dell’indebitamento finanziario della stessa Sanfaustino.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il Gruppo Finlogic con un team coordinato dall’equity partner Andrea Giardino coadiuvato dal managing associate Gianmarco Melillo con l’associate Emilio Bonalumi. Gli aspetti di debt finance sono stati seguiti dall’equity partner Andrea Limongelli con l’associate Raffaele Mollo.

Russo De Rosa Associati ha assistito il Gruppo Finlogic in tutti gli aspetti fiscali legati al perfezionamento dell’acquisizione ed alla definizione del contratto di finanziameno con un team multidisciplinare composto dal socio Leo De Rosa, dal counsel Mattia Cardinali, dalla senior associate Giulia Giora e dalla trainee Federica Franchi.