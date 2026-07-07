Marco Cerritelli, Oriana Granato, Catia Tomasetti, Michele Florio, Valeria Baronchelli

Metro 5 S.p.A., assistita da EY Law, ha perfezionato un’operazione di refinancing del proprio debito attraverso la sottoscrizione di un nuovo finanziamento a lungo termine da circa 342 milioni di euro con un pool di primari istituti nazionali e internazionali, assistiti da BonelliErede. Il Comune di Milano, coinvolto nell’operazione in qualità di concedente, è stato assistito da Chiomenti.

Il nuovo finanziamento consente di ridurre significativamente il costo del debito, rafforzando la sostenibilità...