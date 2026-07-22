Avvocato Apollo

Casaforte Self-Storage S.p.A., a seguito dell’acquisizione della maggioranza del capitale da parte di un primario player internazionale di private equity, ha avviato la fase di espansione e rafforzamento della presenza del brand attivo nel settore self-storage con l’acquisto dei primi sette nuovi siti in varie città italiane.

Casaforte ha infatti appena concluso l’investimento in 7 nuovi siti dove saranno presenti altrettante sedi in Roma, Milano, Bergamo e Verona, proseguendo con il proprio piano industriale, mediante un investimento di oltre 24 milioni.

Apollo & Associati, con il name Partner Davide Apollo e un team coordinato dall’Avv. Alessandra Zuttioni e dall’Avv. Beatrice Leonte ha assistito Casaforte in tutti gli aspetti legali delle acquisizioni.

I profili fiscali di due diligence e contrattuali sono stati seguiti da AndPartners Tax and Law Firm, con il partner Luca Di Nunzio, Chiara Vetulli, Gerardo Sgueglia e Alessandro Agresti.

La due diligence finanziaria è stata espletata da Deloitte, con il Partner Tommaso Noseda e Paolo Denaro.

Gli aspetti di diritto urbanistico sono stati seguiti da SI Studio Inzaghi con i partner Guido Alberto Inzaghi e Tommaso Fiorentino.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti da Milano Notai con il Notaio Monica De Paoli.