Latham & Watkins e LMS hanno assistito Goldman Sachs

Sandicchi, Labruna, Esposito, Immordino e Graffi, Delucchi, Carrieri

Asset Management International nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di Numantec , gruppo leader a livello globale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di dispositivi medici per infusione. I venditori sono stati assistiti dallo studio legale internazionale White & Case e Giovannelli e Associati. Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito Goldman Sachs Asset Management International in relazione al finanziamento a supporto dell’acquisizione, mentre Linklaters ha assistito le banche finanziatrici.

Il closing dell’operazione è soggetto alle consuete autorizzazioni di natura regolamentare e si prevede sarà completato entro il quarto trimestre del 2026.

Il team italiano di Latham & Watkins è stato guidato dal partner Giovanni Sandicchi, con gli associate Gianluca Volpato, Nicola Occhipinti, Filippo Bernasconi, Rachele Grassini, Francesco Gorni, Lupo Devescovi e Federico Cirillo. Il team cross-border di Latham & Watkins è stato invece coordinato dal partner Robbie McLaren con il supporto delle associate Antonina Semyachkova ed Ella Higgins.

Il team di LMS è stato guidato dai partner Fabio Labruna e Fabio Niccoli, con gli associate Elisabetta Russo, Marco Romeo, Nicolò Levati, Clara Pettoello e Federica Conforti.

A&O Shearman ha prestato assistenza con un team cross-border delle sedi di Londra e Milano guidati dai partner Robin Harvey, Adam Zecharia e Diego Esposito, coadiuvati dal senior associate Dhruv Mairal, dagli associate Irfan Mallam-Hassam e Alessia Cellucci e della trainee Sofia Campa. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti tax.

Lato venditori, il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra & Milano) e Leonardo Graffi (Milano & Londra), con gli associate Elena Ruggiu, Valerio Bianchi, Nicola Acconcia, Mario Vita e Andrea Coppola (tutti dell’ufficio di Milano), con il supporto del partner Orion Berg (Parigi) e dell’associate Louis Roussier (Parigi) per gli aspetti FDI, del partner Giuseppe Tantulli (Bruxelles) e dell’associate Roberto Giorgetti (Bruxelles) per gli aspetti antitrust, del partner Dan Reavill (Londra) e dell’associate Veronica Pagnoni (Londra) per gli aspetti IP.

Il team di Giovannelli e Associati è stato coordinato dal partner Matteo Delucchi assistito dal partner Andrea Mossa e dall’associate Federico Simone Coscia.

Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team coordinato dal partner Pathik Gandhi e dal counsel Marco Carrieri, coadiuvati dalla managing associate Maria Chiata De Biasio e dalla junior associate Giulia Maria Fasano. Gli aspetti di capital markets sono stati curati dalla counsel Linda Taylor, mentre il counsel Fabio Balza e il managing associate Luigi Spinello hanno seguito i profili tax.