GOP nel primo round d’investimento della start-up FidoCommercialista

Dettori Francesco, Boccioletti Rodrigo

FidoCommercialista (formalmente Servizi Innovativi per lmprese S.r.l.), startup che semplifica la burocrazia e la fiscalità delle partite Iva e degli imprenditori, ha chiuso una raccolta di capitale da 1,2 milioni di euro.

Fondata nel 2020 da Nicola e Filippo Primieri per trasformare lo studio del padre commercialista Luca Primieri in chiave digitale, la start-up si è affermata sviluppando una soluzione completamente digitale per aprire e gestire un’attività in Italia a prescindere dal regime fiscale. Ad oggi è l’unica piattaforma che eroga servizi fiscali online per soggetti in qualsiasi regime fiscale, dai piccoli imprenditori in regime forfettario fino alle start-up, società di capitali e associazioni no-profit.

Questo nuovo capitale permetterà FidoCommercialista di sviluppare ulteriormente il prodotto, di ampliare il suo team, incrementare l’attività di marketing e di scalare il mercato italiano dei servizi fiscali online.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il pool di investitori composto da diversi fondi di investimento e angel investors strategici per lo sviluppo della startup, nello specifico: 40Jemz Ventures, X-Equity Venture Club e i3Charter, entrambi sotto la Strategic Advisory di Fndx S.r.l., e Alecla7 e Vesper.

GOP ha agito con un team composto dal partner Federico Dettori (in foto a sinistra), dal counsel Rodrigo Boccioletti (in foto a destra) e dall’associate Elena Rossi nell’ambito della practice area GOP4Venture.

FidoCommercialista e i founder sono è stati assistiti dall’avvocato Pier Francesco Valdina. I profili notarili sono stati seguiti dallo Studio Notarile Associato Vico Rossi Chiusoli Tinti (VRCT) di Bologna con il Notaio Luigi Tinti.