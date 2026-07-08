Aiello, Gallè

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito un Large Family Office Investor in relazione alla sua partecipazione, in qualità di co-investitore, nell’operazione finalizzata all’acquisizione di Alice Pizza S.p.A., la principale catena italiana di fast casual pizza.

L’operazione prevede l’acquisizione del 100% di Alice Pizza da parte dei lead sponsor Capdesia Group, investitore europeo specializzato nel settore foodservice, e Quadrivio & Pambianco, tramite Made in Italy Fund II, insieme ad altri co-investitori.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro l’inizio di settembre 2026.

Fondata a Roma nel 1989, Alice Pizza è oggi la più grande catena italiana di pizza fast casual, con una rete di oltre 230 punti vendita in Italia e all’estero. L’operazione mira a sostenere la prossima fase di crescita del gruppo, rafforzandone ulteriormente il percorso di sviluppo sia sul mercato italiano sia a livello internazionale.

Gianni & Origoni ha assistito il family office investor per gli aspetti corporate/M&A e banking & finance dell’operazione, inclusa la revisione della documentazione relativa all’investimento, alla governance e ai profili finanziari dell’operazione.

Per Gianni & Origoni ha agito un team composto dal Partner Andrea Aiello e dal Senior Associate Vincenzo Gallè per gli aspetti corporate/M&A. I profili financial markets sono stati seguiti dalla Counsel Elena Cirillo, mentre gli aspetti banking & finance sono stati curati dal Partner Piergiorgio Picardi, coadiuvato dall’Associate Guido Manfredonia.