Grazie alla partnership con Crowe Valente, lo Studio ne diventa la sede torinese, rafforzando il network con basi, oltre che a Milano, anche a Venezia, in ottica sempre più internazionale. 5 soci di Boidi & Partners entrano in Crowe Valente

Massimo Boidi, Michela Boidi

Crescita e sviluppo professionale in vista per lo Studio Boidi & Partners, che amplia i servizi di consulenza offerti, grazie all’ingresso di alcuni dei suoi professionisti e in particolare dei suoi fondatori Massimo Boidi e Fabio Pasquini, tra i soci di Crowe Valente, uno dei principali attori a livello internazionale nei servizi di consulenza, gestione e rischio e membro di Crowe Global, l’ottavo network internazionale di società di contabilità e consulenza indipendenti secondo l’International Accounting Bulletin (IAB 2017).

Oltre a Massimo Boidi e Fabio Pasquini, entrano come soci in Crowe Valente anche Valter Ruffa, Michela Boidi e Marco Boidi.

Il rafforzamento della partnership con Crowe Valente, collaborazione in essere già da diversi anni, mira a soddisfare, garantendo qualità e innovazione, una clientela sempre più diversificata, all’interno di un panorama che vede l’imprenditoria italiana alle prese con una compliance societaria più complessa e informatizzata. I nuovi ingressi professionali, con il loro bagaglio di esperienze, testimoniano l’intento di far crescere l’attività di consulenza sul territorio nazionale, supportando le aziende nell’intero nord Italia.

“Il nostro lavoro è in continua evoluzione – sottolinea Massimo Boidi – offrire ai clienti la possibilità di avere una consulenza attenta e con un’ampia gamma di specializzazioni in particolare in ambito corporate governance, corporate finance, M&A, ESG, trust e compliance aziendale è uno dei nostri obiettivi. Entrare in Crowe Valente significa per Boidi & Partners ampliare i propri orizzonti, anche in ambito internazionale, estendendo le sue competenze alle imprese di tutto il settentrione, da Torino, la città dove siamo nati, e attraverso gli uffici di Milano, giungere fino al Veneto e a Venezia”.

Massimo Boidi è ritenuto uno dei massimi esperti in materia di organi di controllo societari, grazie alla partecipazione alle Commissioni del CNDCEC. Affianca all’attività di consulenza fiscale e societaria la docenza in Diritto Commerciale presso l’Università di Torino e la vicepresidenza esecutiva di Assofiduciaria in rappresentanza delle fiduciarie di estrazione professionale. Fra i numerosi incarichi ricoperti, è Membro della Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la “Revisione dei Principi di Comportamento del Collegio Sindacale nelle società non quotate”, nonché Vice Presidente della “Fondazione Piccatti-Milanese” di diretta emanazione dell’ODCEC di Torino.

Accanto a Massimo Boidi condivide il cammino di crescita intrapreso da Boidi & Partners Fabio Pasquini, fra i soci fondatori dello Studio Associato. Con alle spalle incarichi importanti nel settore bancario e in società di investimento, Pasquini vanta una solida esperienza in ambito M&A.

Valter Ruffa è socio di Boidi & Partners dal 2020. Specializzato in consulenza e assistenza in materia di contrattualistica, bilancio, fiscalità diretta, indiretta e Iva, si occupa anche di fiscalità internazionale, dal transfer pricing alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Esperta di fiscalità, ESG e antiriciclaggio è invece Michela Boidi, che affianca all’attività di consulenza per start-up innovative la presidenza della Commissione Controlli societari dell’UGDCEC, di cui è anche componente della Giunta Nazionale.

Marco Boidi svolge la propria attività di consulenza fiscale e societaria con particolare riguardo alla gestione dei patrimoni esteri e al regime degli “impatriates”, alla normativa in ambito privacy GDPR, all’IA e alla cybersecurity.

Fondato nel 1949 da Aldo Boidi, guidato poi dal figlio Mario e nel 1984 divenuta una realtà associata con il nome di Boidi & Partners, lo Studio vanta oggi una continuità familiare giunta alla terza e alla quarta generazione, nella persona di Massimo Boidi e dei suoi due figli, Michela e Marco.

A caratterizzare i servizi offerti sono la condivisione di competenze trasversali ed eterogenee, il superamento della settorialità a favore di una consulenza aziendale a 360 gradi e una spiccata vocazione internazionale.

Accanto a servizi di consulenza in materia di fiscalità nazionale e internazionale, lo Studio è specializzato anche in diritto societario, consulenza per start-up e PMI innovative e in responsabilità amministrativa di enti e società.

Le imprese vengono inoltre supportate anche mediante un’attività di consulenza sui temi ESG, grazie alla collaborazione con il partner BTG Project S.R.L.

Studio Boidi & Partners

In via Andrea Doria 15 a Torino fin dalla fondazione, il team di lavoro di 13 professionisti e 17 risorse in staff è focalizzato sui servizi di fiscalità nazionale e internazionale, anche in caso di operazioni straordinarie; lo Studio si occupa inoltre di diritto societario, consulenza per start-up e PMI innovative e della responsabilità amministrativa di enti e società. I settori che Boidi privilegia sono l’automotive, abbigliamento, moda e calzature, industriale, immobiliare e l’ambito agricolo sin dagli esordi.