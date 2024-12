Green Horse Legal Advisory con Neoen nella firma del primo PPA in Italia con Equinix per alimentare i data center con energia solare

Andrea Gentili, Marcello Montresor

Green Horse Legal Advisory ha assistito Neoen, uno dei principali produttori indipendenti al mondo di energia rinnovabile, nella sottoscrizione del suo primo virtual Power Purchase Agreement (PPA) in Italia. Questo accordo garantirà un price hedging per una fornitura equivalente a 53 MW di energia solare per un periodo di 10 anni, contribuendo alla decarbonizzazione dei data center International Business Exchange (IBX®) di Equinix, situati a Milano e Genova. L’accordo riguarda sette nuovi progetti fotovoltaici nel Nord Italia, sviluppati e di proprietà di Neoen che saranno gestiti dalla stessa.

Questo PPA rappresenta un esempio concreto di come le energie rinnovabili possano supportare l’operatività di settori critici come quello dei data center e contribuire allo sforzo globale verso soluzioni energetiche pulite. Green Horse Legal Advisory ha contribuito alla sottoscrizione del PPA, che supporta la decarbonizzazione delle infrastrutture digitali in Italia, evidenziando il ruolo strategico delle energie rinnovabili nel plasmare il futuro dell’industria energetica del Paese.

Il team di Neoen era composto da Andrea Bartolini (Head of Business Development Italy), Daniele Lucchi (Head of Project Development Italy) e Candice Nagel (Business Development and Corporate PPA – Europe).

Il team di Green Horse Legal Advisory che ha supportato Neoen è stato composto da Andrea Gentili (Deputy Managing Partner), Marcello Montresor (Counsel), Riccardo Malaguti e Francesco Palmeri (both Senior Associates).

Neoen è stata inoltre assistita da CMS per gli aspetti di accounting e tax, con un team composto da Stefano Chirichigno e Vittoria Segre (entrambi Partner) e Lorenzo Serena (Senior Associate).