Luca Marraffa, Andrea Sgrilli

Greenberg Traurig continua il rafforzamento della propria piattaforma fiscale a Milano con l’ingresso, nel ruolo di Counsel, di Andrea Sgrilli, con consolidata esperienza fiscale nelle operazioni straordinarie con una forte componente internazionale. L’arrivo di Sgrilli, professionista proveniente dallo studio Clifford Chance, si inserisce nel progetto di sviluppo della practice Tax guidata dal socio Luca Marraffa, recentemente entrato nello studio insieme al proprio team e a Giovanni Monte, esperto di contenzioso tributario.

Con l’ingresso di Andrea Sgrilli, il team Tax guidato da Luca Marraffa si completa definitivamente, rafforzando ulteriormente l’offerta fiscale dello studio. La practice è oggi in grado di assistere i clienti lungo l’intero ciclo fiscale, dalla consulenza tributaria ordinaria e straordinaria alla fiscalità delle operazioni, fino al contenzioso tributario, grazie anche al contributo di Giovanni Monte.

Andrea Sgrilli si occupa di fiscalità delle operazioni straordinarie, assistendo fondi di investimento, società e investitori italiani e internazionali nella strutturazione fiscale di acquisizioni e investimenti, nella consulenza in materia di fiscalità immobiliare e nella gestione di temi fiscali complessi, sia in ambito domestico sia cross-border.

“Siamo particolarmente lieti di accogliere Andrea Sgrilli nel team guidato da Luca Marraffa. Con il suo ingresso si completa il progetto di sviluppo della piattaforma Tax di Milano, che oggi riunisce competenze complementari nella consulenza tributaria, nella fiscalità delle operazioni straordinarie e nel contenzioso tributario. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita dello studio e nel nostro obiettivo di offrire ai clienti un servizio fiscale pienamente integrato, multidisciplinare e orientato alle esigenze dei mercati nazionali e internazionali”, ha commentato Luigi Santa Maria, Co-Managing Shareholder dell’ufficio di Milano.

L’ingresso del nuovo team Tax guidato da Luca Marraffa si inserisce in questo percorso di sviluppo, confermando l’impegno dello studio a investire in aree strategiche e a offrire ai clienti una consulenza sempre più completa e coordinata.