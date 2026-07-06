Luca Marraffa

Greenberg Traurig rafforza la propria presenza a Milano con il lancio di una piattaforma fiscale pienamente integrata. L’iniziativa si realizza con l’ingresso del nuovo socio Luca Marraffa e del suo team composto da Cristina Biscontri, Samuele Amato e Aurora Jannaccone Pazzi. Al gruppo di Luca Marraffa si unisce anche Giovanni Monte, nel ruolo di counsel, che contribuirà allo sviluppo del contenzioso tributario.

Il progetto segna un passaggio strategico per l’ufficio milanese e si inserisce nel modello europeo dello studio, con l’obiettivo di offrire anche in Italia un servizio fiscale integrato e multidisciplinare, con un forte focus sulle operazioni cross-border. La nuova piattaforma consente di assistere i clienti lungo l’intero ciclo fiscale: dalla strutturazione delle operazioni alla gestione delle controversie. Il tutto con un approccio unitario e coordinato.

Luca Marraffa si occupa prevalentemente di operazioni domestiche e internazionali, assistendo fondi di investimento, istituzioni finanziarie, multinazionali e gruppi industriali con un approccio pragmatico e orientato al business. Ha maturato la propria esperienza iniziale in Ernst & Young, dove si è focalizzato su attività di strutturazione fiscale e operazioni complesse e, successivamente, è entrato a far parte dello studio Di Tanno Associati in qualità di socio.

“Siamo lieti di accogliere Luca Marraffa e il suo team che apportano allo studio di Milano un’esperienza di eccellenza nella fiscalità delle operazioni straordinarie e nel contenzioso tributario. Milano e l’Italia continuano a rappresentare un mercato di grande rilievo, dove siamo fortemente impegnati a garantire un servizio pienamente integrato, fluido e cross-border, in linea con l’approccio distintivo di Greenberg Traurig. Con circa 500 professionisti in Europa e competenze in costante espansione negli Stati Uniti, in Medio Oriente, America Latina e Asia, l’ingresso di Luca Marraffa e del suo team rafforza ulteriormente la nostra offerta multidisciplinare e consolida le sinergie tra le practice Corporate, M&A, Banking & Finance, Real Estate e Litigation. Il loro ingresso testimonia il nostro continuo impegno nell’attrarre talenti di altissimo livello nei mercati strategici e conferma la nostra fiducia nelle significative e crescenti opportunità che l’Italia e, più in generale, il mercato europeo offrono ai nostri clienti e al nostro studio”, ha dichiarato Richard A. Rosenbaum, Executive Chairman di Greenberg Traurig.

“Il lancio della piattaforma fiscale integrata è un passaggio chiave per Milano. Rafforza il nostro posizionamento e amplia la nostra offerta. Oggi possiamo garantire ai clienti un servizio fiscale unitario, coordinato e perfettamente integrato con le altre practice,” ha commentato Luigi Santa Maria, Co-Managing Shareholder dell’ufficio di Milano.

“Questa iniziativa riflette l’impegno di Greenberg Traurig nello sviluppo di competenze complete nei mercati chiave. L’integrazione tra consulenza fiscale e contenzioso, in stretto coordinamento con le practice corporate, banking & finance, real estate e fund formation ci consente di affiancare i clienti in tutte le fasi delle operazioni, dalla strutturazione alla gestione di eventuali controversie anche di natura fiscale” ha aggiunto Mario Santa Maria, Co-Managing Shareholder dell’ufficio di Milano.

“Entrare in Greenberg Traurig è una grande opportunità. Contribuiremo allo sviluppo di una piattaforma fiscale integrata e internazionale. Metteremo a disposizione competenze specialistiche in ambito domestico e cross-border” ha dichiarato Luca Marraffa.

Negli ultimi 12 mesi, a seguito dell’ingresso del team di Riccardo Agostinelli, GT Milan ha registrato una crescita significativa: lo studio ha avviato una practice dedicata al labor & employment guidata da Giuseppe Bulgarini e ha rafforzato la practice corporate e private equity con l’ingresso di Pietro Belloni. Si inserisce ora in questo percorso di sviluppo anche l’arrivo del team tax guidato da Luca Marraffa, nell’ottica di offrire ai clienti un servizio pienamente integrato.