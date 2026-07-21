Fabrizio Fato, Marzio Longo, Silvia Gnocco e Marco Vozzi

Nido Livensa Group, piattaforma europea specializzata nel settore del purpose-built student accommodation (PBSA) e sostenuta da CPP Investments, ha acquisito un immobile direzionale di circa 10.000 metri quadrati situato nel quartiere Rifredi di Firenze, che sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione e riconversione in residenza universitaria. L’investimento complessivo previsto supera i €50 milioni.

L’asset si trova in una posizione strategica tra i poli universitari di Novoli e Morgagni-Careggi, in uno dei mercati italiani caratterizzati da una significativa carenza di alloggi dedicati agli studenti. Il progetto punta a riportare in uso un immobile attualmente sottoutilizzato, trasformandolo in una struttura moderna e sostenibile destinata ad accogliere la crescente domanda di student housing a Firenze.

L’operazione è stata realizzata attraverso Student Living Italy 1, fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso gestito da Investire SGR. L’acquisizione rappresenta il terzo investimento completato da Nido Livensa Group in Italia nell’ultimo anno, dopo le operazioni a Milano e Torino, portando il portafoglio italiano della piattaforma a oltre 1.300 posti letto.

Greenberg Traurig ha assistito Nido Livensa Group negli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal socio Marzio Longo, con il supporto di Fabrizio Fato per gli aspetti real estate e da Vanessa Parisi per gli aspetti town planning.

SI - Studio Inzaghi ha assistito Nido Livensa Group relativamente agli aspetti urbanistici dell’operazione, attraverso un team coordinato dalla founding partner Silvia Gnocco e composto da Chiara Cardile e Morgen Miragoli.

PwC Tax ha assistito Nido Livensa Group negli aspetti fiscali dell’operazione, con un team guidato dal director Andrea Fusaro, con il supporto del senior manager Santolo Lippiello e dell’associate Gabriele Nasello, sotto la responsabilità del partner Marco Vozzi.

L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Nido Livensa Group in Europa, volto ad ampliare significativamente il proprio portafoglio di strutture dedicate agli studenti nei principali mercati continentali, , con l’obiettivo di superare i 25.000 posti letto entro il 2031, anche attraverso una strategia mirata di riconversione di immobili direzionali sottoutilizzati in residenze universitarie moderne e sostenibili.