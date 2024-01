Grimaldi Alliance e DLA Piper nel prestito obbligazionario di Notorious Pictures

Erik Negretto, Fiorenza Marin, Francesco Sciaudone, Paola Sepe

Notorious Pictures S.p.A. società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva (anche attraverso le proprie controllate) nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media) e nella gestione di sale cinematografiche, ha finalizzato, con l’assistenza legale di DLA Piper, l’emissione di un prestito obbligazionario di Euro 8 milioni per finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita.

L’emissione del prestito è avvenuta attraverso l’adesione al programma “Basket Bond Euronext Growth”, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica S.p.A., in qualità di arranger.

Il programma di basket bond è stato coordinato da Banca Finnat Euramerica S.p.A., che ha agito in qualità di arranger, assistita da Grimaldi Alliance, oltre che in qualità di banca agente di regolamento e banca pagatrice, lato emittente. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. agisce invece in qualità di servicer, corporate servicer, computation agent, rappresentante dei portatori dei titoli e banca agente, per Growth Market Basket Bond, il veicolo di cartolarizzazione nonché sottoscrittore del bond.

Notorious Pictures è stata assistita da DLA Piper, con un team coordinato dai partner Francesco Maria Aleandri e Luciano Morello e composto dagli avvocati Erik Negretto e Fiorenza Marin, coadiuvati dall’avvocato Chiara Campagna.

Banca Finnat Euramerica S.p.A. è stata assistita da Grimaldi Alliance, con un team multidisciplinare coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone e composto dal partner Andrea Martina e dall’avvocato Paola Sepe.