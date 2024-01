Grimaldi Alliance rafforza la presenza in Arabia Saudia con ALC Alieldean Weshahi & Partners e Mithaq Law Office, dopo Jeddah arrivano Riyadh e Dammam

Francesco Sciaudone

Grimaldi Alliance, network internazionale dei servizi legali con otre 2000 professionisti che operano in 70 mercati, rafforza la sua presenza strategica in Arabia Saudita. Dopo l’ufficio di Jeddah aprono Riyadh e Dammam grazie alla importante joint venture tra lo studio egiziano già partner di Grimaldi Alliance, ALC e lo studio saudita Mithaq.Il team sarà composto da oltre 20 professionisti multilingue basati nelle tre sedi e rappresenterà il nuovo player regionale di Grimaldi Alliance, che così triplica la sua presenza nella penisola arabica con questa nuova strategica alleanza.

Nel dettaglio lo studio legale Mithaq & ALC Alieldean Weshahi and Partners potrà contare su un team di professionisti sauditi, avvocati bilingue con grande esperienza a livello mondiale, fortemente sinergici con il team internazionale di Grimaldi Alliance.

Grimaldi Alliance rafforza cosi la sua presenza in un paese estremante importante e strategicamente fondamentale per lo sviluppo economico dell’area per i prossimi anni.

Lo confermano anche le parole del Managing Partner Francesco Sciaudone (foto) : “Il ruolo fondamentale dell’Arabia Saudita per l’intera regione è ben noto e con i nostri partner negli Emirati, in Egitto, in Turchia e in altri importanti Paesi della regione, GA Saudi Arabia sarà in grado di offrire una piattaforma unica per aiutare clienti e professionisti di tutto il mondo. GA Saudi Arabia rappresenta infatti l’unico hub legale professionale veramente internazionale che possa supportare sofisticati clienti multinazionali che vogliano investire nella regione e gli unici a poter seguire gli investimenti arabi in oltre 60 Paesi del mondo, potendoli seguire direttamente da Riyad, Jeddah e Dammam”.

“Inoltre grazie alla recente inclusione del Regno dell’Arabia Saudita nei BRICS e il suo impegno nel programma Saudi Vision 2030, siamo fermamente convinti che questa regione giocherà un ruolo fondamentale nella crescita del nostro business. È pronta a contribuire in modo significativo al successo della nostra alleanza” ha concluso Sciaudone.