Grimaldi e Chiomenti nel finanziamento UniCredit a Unifiber

Grimaldi Alliance e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, UniCredit ed Unifiber, joint venture istituita da Unidata, società di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Star di Borsa Italiana e Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), per la costruzione della rete in fibra ottica FTTH fiber to the home) end-to-end nel Lazio, grazie a un prestito ESG-linked parzialmente garantito dalla Garanzia SACE Futuro.

L’investimento è destinato alla realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nelle aree grigie del Lazio, territori che attualmente non dispongono di una connettività a banda larga stabile e veloce. Il progetto è in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2020, del piano Gigabit Europe 2025 e del Digital Decade Policy Programme (DDPP), che mirano a fornire standard di connettività di alta qualità a tutti i cittadini europei, con velocità fino a 1 Gbps.

Grimaldi ha assistito UniCredit, in qualità di mandated lead arranger, ESG coordinator e banca finanziatrice iniziale, con un team multidisciplinare guidato dal partner Angelo Alfonso Speranza, che ha curato la strutturazione ed esecuzione dell’operazione di finanziamento, unitamente all’Avv.to Paola Sepe, counsel, ed agli Avv.ti Mario Emanuele Panu ed Emanuele Paoluzzi. Il partner Carlo Cugnasca ha invece curato i profili di natura fiscale.

Chiomenti ha assistito Unifiber con un team multidisciplinare coordinato dai partner Italo De Santis e Marco Paruzzolo e composto dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Matteo Venuta per i profili banking e dall’Of Counsel Antonino Guida per i profili fiscali. Gli aspetti regolatori sono stati seguiti dal partner Giulio Napolitano e dal senior associate Luca Masotto.