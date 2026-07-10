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Gruppo Nira - società che sviluppa, produce e commercializza prodotti in gomma e plastica di alta qualità che vengono impiegati principalmente nei settori automotive e power tools - ha rilevato il controllo di Osma S.p.A., storica realtà vicentina attiva nello stampaggio e iniezione di materie plastiche e nei trattamenti galvanici, attraverso la controllata tedesca Nira Ksv, che ha acquisito il 60% delle quote di Osma.

Con questa acquisizione, Gruppo Nira supera i 90 milioni di euro di fatturato consolidato previsto per il 2026, raggiungendo 680 dipendenti e 7 sedi tra Italia, Germania e Romania.

La famiglia Bisognin, che resta socia di minoranza, mantiene Davide Bisognin nel ruolo di amministratore delegato di Osma, garantendo continuità gestionale e industriale.

SO.GE.FID. S.p.A. ha assistito il Gruppo Nira nell’operazione con il proprio Amministratore Delegato Luigi Passeri, unitamente all’Avv. Matteo Passeri.

Adacta Tax & Legal ha assistito la famiglia Bisognin nella cessione del controllo di Osma, con un team composto da Ilario Novella, Riccardo Carraro, e Nicola Sella.

“Il sistema produttivo del Nord-Est continua a esprimere operazioni di aggregazione che nascono da realtà fortemente radicate sul territorio e che scelgono di evolvere in gruppi industriali più strutturati. Si tratta di percorsi che permettono di valorizzare competenze storiche, garantire continuità imprenditoriale e allo stesso tempo rafforzare la capacità di competere su scala europea”, afferma Ilario Novella, Senior Counsel di Adacta Tax & Legal.

“Questa operazione rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita internazionale del Gruppo Nira, che, con l’ingresso di Osma, rafforza la propria filiera produttiva a livello paneuropeo. L’acquisizione consente di mettere a sistema due eccellenze industriali – quella bergamasca e quella vicentina – creando un polo produttivo tra i più competitivi d’Europa” afferma Luigi Passeri, Amministratore Delegato di SO.GE.FID. S.p.A.

L’operazione posiziona il polo bergamasco-vicentino tra i principali interlocutori europei per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate in gomma e materiali termoplastici.