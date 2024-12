GUIDA ALLA LETTURA - Braccialetto elettronico, tra i controlli previsti ora è anche inclusa la fattibilità operativa

Il Governo scrive che col provvedimento in disamina contiene disposizioni con le quali si intendono affrontare rilevanti problematiche che riguardano l'amministrazione della giustizia in relazione a molteplici aspetti che concorrono a garantirne il buon funzionamento.

È stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024, il decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», con entrata in vigore al 30 novembre 2024.

