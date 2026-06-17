L'articolo 6 del decreto legge 100/2026 interviene sull'assetto organizzativo dell'Ufficio per il Processo (UPP) prevedendo che il personale stabilizzato dell'UPP sia impiegato nei tribunali ordinari, nei tribunali per i minorenni e nelle corti di appello sia civili che penali, in via ordinaria, nelle attività di supporto al magistrato, salvo i casi di urgente e comprovata necessità.