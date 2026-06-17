In caso di incidente stradale il test ematico deve avvenire nell’immediatezza del sinistro. In caso contrario (come nel caso de quo) i risultati della prova possono essere inaffidabili. La Cassazione (sentenza n. 22434/26), così, ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del codice della strada, disponendo un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Roma.
I fatti
La vicenda riguarda un ...