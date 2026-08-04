Il riconoscimento dell’handicap grave e quello dell’indennità di accompagnamento rispondono a presupposti autonomi e non sono automaticamente collegati. In sede di legittimità non è ammesso ottenere una nuova valutazione del merito o delle conclusioni della consulenza tecnica quando il giudice le abbia motivatamente condivise. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 24424 del 2026, chiarisce un orientamento consolidato, distinguendo i presupposti dell’handicap grave ai sensi della legge...

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