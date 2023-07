Herbert Smith Freehills, Watson Farley & Williams, ValeCap ed EOS Consulting nell'accordo tra GreenIT, Hive Energy Limited e SunLeonard per 4 progetti fotovoltaici

Sfrecola, Santarelli, Biasi di WFW e Morra, Gavotti Miccolis di HSF









GreenIT, la joint venture italiana nata nel 2021, partecipata al 51% da Plenitude (Eni) e al 49% da CDP Equity (Gruppo CDP) e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha sottoscritto un accordo con le società Hive Energy Limited e SunLeonard Energy Limited per lo sviluppo di quattro progetti fotovoltaici che avranno una capacità complessiva fino a 200 MW. Gli impianti sorgeranno in Puglia, Sicilia e Lazio e saranno realizzati adottando la tecnologia agrivoltaica che prevede l'installazione di strutture sopraelevate con l'obiettivo di creare una sinergia virtuosa tra agricoltura e produzione di energia da fonti rinnovabili.



Hive è uno sviluppatore internazionale presente in Italia con SunLeonard Energy Ltd dal 2021 e sta sviluppando una pipeline di oltre 700 MW di progetti di energia rinnovabile in tutto il Paese. Con questa operazione, Hive mette la sua prima firma nel mercato italiano, dando un seguito al track record positivo conseguito nel Regno Unito, in Nuova Zelanda e in Spagna.



GreenIT è stata assistita, per gli aspetti legali, da Herbert Smith Freehills, con un team guidato dalla Partner Francesca Morra, con il senior associate Giacomo Gavotti, e – nella fase di due diligence – con la senior associate Chiara Miccolis, Dimitrie Vlaiduc eGiacomo Bedeschi. Herbert Smith Freehills ha affiancato il team legale in house che supporta GreenIT guidato da Michele Ausiello, con Davide Alesso, Stefano Torta e Marco la Croix.



Watson Farley & Williams ha assistito Hive Energy Limited e SunLeonard con un team guidato dai Partner Luca Sfrecola ed Elvezio Santarelli e dall'Of Counsel Antonio Biasi, con l'Associate Antimo Rocco Nersita. Watson Farley & Williams ha assistito il team interno di Hive guidato dal Country Manager Italia Stefano Salerno.



GreenIT è stata, altresì, assistita, per gli aspetti finanziari, da ValeCap, con un team guidato dal partner Enrico Benigni, con Rita Bersi e Renato Villani e, per gli aspetti tecnici, da EOS Consulting, con un team guidato dai partner Benedetto De Luca e Alessandro Chiusolo, coadiuvati dal team manager Roberto Alessandrini e dalla practice leader Elisabetta Volpato.