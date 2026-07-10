Hogan Lovells Cadwalader con Allianz Value nel primo modello di ambulatorio leggero in Italia

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Allianz Value, società di Allianz Italia specializzata in servizi e progetti dedicati alla salute, nell’ambito della realizzazione del primo ambulatorio leggero di telemedicina inaugurato a Chiomonte, in Val di Susa, un progetto pionieristico che introduce un modello sperimentale e innovativo di sanità territoriale in Italia