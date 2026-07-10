Lo studio legale internazionale Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Allianz Value, società di Allianz Italia specializzata in servizi e progetti dedicati alla salute, nell’ambito della realizzazione del primo ambulatorio leggero di telemedicina inaugurato a Chiomonte, in Val di Susa, un progetto pionieristico che introduce un modello sperimentale e innovativo di sanità territoriale in Italia.
L’iniziativa, sviluppata da Allianz Value in collaborazione con il Comune di Chiomonte e con il supporto...