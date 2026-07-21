Piero De Mattia, Andrea Firmano, Francesco Di Carlo

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells Cadwalader ha assistito UniCredit nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Alkimis SGR S.p.A, società di gestione del risparmio italiana, attiva nella gestione di fondi comuni di investimento e portafogli per investitori istituzionali e professionali.

Hogan Lovells Cadwalader ha assistito UniCredit con un team multidisciplinare guidato dal partner Piero de Mattia, coadiuvato dall’associate Andrea Firmano per gli aspetti corporate; dalla counsel...