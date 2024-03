Hogan Lovells e Linklaters per il nuovo European Covered Bond da 200 milioni di Banca Iccrea

Annalisa Dentoni, Alessandro Azzolini, Dario Longo, Lorenzo Dal Canto

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, nel perfezionamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 200 milioni con scadenza marzo 2031, a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da Euro 10 miliardi.

Si tratta dell’emissione della quarta serie di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Gruppo in conformità alla nuova normativa italiana ed europea in materia di obbligazioni bancarie garantite successivamente all’aggiornamento del Programma. Alle Obbligazioni Bancarie Garantite emesse è attribuito il label “Premium” ai sensi della nuova normativa in materia.

Le Obbligazioni Bancarie Garantite emesse sono state sottoscritte dalla Banca Europea per gli Investimenti, in qualità di unico Dealer, assistita da Linklaters.

Hogan Lovells ha assistito Banca Iccrea con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, insieme al senior associate Alessandro Azzolini e al trainee Davide Di Falco. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali.

Linklaters ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti con un team composto dal partner Dario Longo, dal counsel Lorenzo Dal Canto, dall’associate Francesco Saverio Frattaroli e dal trainee Leonardo Agostini.