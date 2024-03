Hogan Lovells e Linklaters nel nuovo finanziamento Sustainability Linked di Italgas da 600 milioni di Euro

Edoardo Minnetti, Alessandra Ortelli, Alessandro Accrocca, Noemi Biagini

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Italgas S.p.A. nel finanziamento sustainability linked di importo pari ad Euro 600 milioni e scadenza massima di 5 anni, sottoscritto con un pool di banche italiane ed internazionali assistite da Linklaters.

Il revolving credit facility, che permetterà al Gruppo Italgas di disporre di una nuova fonte di finanziamento per supportare i futuri fabbisogni, è legato ad alcuni Key Performance Indicator (KPI) relativi alla riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 ed alle donne in posizioni di responsabilità, in coerenza con i target fissati nel Piano Strategico 2023-2029 e nel Piano di Creazione di Valore Sostenibile.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il contratto prevede un meccanismo di step-up del margine applicabile.

Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca insieme agli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini.

Il team legale in-house di Italgas che ha seguito l’operazione è stato guidato da Luca Bilello, responsabile legal nuovi business e M&A e da Camilla Dejana, responsabile M&A, finance & business development.

Linklaters ha seguito il pool di banche con un team guidato dalla partner Tessa Lee, coadiuvata dalla counsel Alessandra Ortelli, supportate dall’associate Guido Parisi e dalla trainee Diletta Ruggeri.