Hogan Lovells: Giovanni Zarra nominato membro dei panel dell'ICSID degli arbitri e dei conciliatori

Giovanni Zarra, Senior Associate del team di Litigation and Arbitration di Hogan Lovells, è stato nominato dalla Repubblica di San Marino membro dei panel dell'International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) degli arbitri e dei conciliatori. La nomina ha una durata di sei anni.

L'ICSID è il principale centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti - organismo costituito in seno alla Banca Mondiale - che amministra i procedimenti arbitrali e conciliativi relativi agli investimenti tra gli Stati contraenti e soggetti di altri Stati contraenti. Ogni Stato membro può nominare fino a 4 persone per ciascun panel.