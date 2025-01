Hogan Lovells nell’emissione del programma di Basket Bond Emilia-Romagna da 100 milioni di euro con il supporto di Modefinance

Sabrina Setini, Alessandro Accrocca, Patrizio Messina

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha fornito assistenza a nell’emissione del nuovo programma di Basket Bond Emilia-Romagna del valore complessivo di 100 milioni di euro, garantito dalla Regione Emilia-Romagna per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese a nuove fonti di finanziamento per i rispettivi progetti di sviluppo sostenibile.

Il programma, con scadenza ad aprile 2026, ha previsto una prima emissione a cui parteciperanno due società del territorio selezionate anche attraverso l’attività di promozione e supporto da parte di Confindustria Emilia-Romagna e Confindustria Romagna.

Il programma ha una durata più lunga rispetto alle tradizionali scadenze – i titoli potranno avere una durata di 8 anni comprensivi di un preammortamento fino a 24 mesi – nonché regole meno stringenti sul fronte delle coperture e interessi ridotti grazie anche al sostegno della garanzia della Regione Emilia-Romagna.

In particolare, Hogan Lovells ha assistito BPER Banca in qualità di arranger con un team guidato dal managing partner Italia Patrizio Messina insieme al partner Alessandro Accrocca e composto dall’associate Edoardo Minnetti, da Noemi Biagini e Riccardo Del Torto e Cassa Depositi e Prestiti e BPER in qualità di investitori con un team guidato dalla partner Sabrina Setini coadiuvata dal senior associate Alessandro Azzolini e dall’associate Gabriele Ippolito.

Nel contesto dell’iniziativa, Modefinance è l’Agenzia di Rating ECAI convenzionata per l’ottenimento del Rating di Credito.

Patrizio Messina, Managing Partner Italia di Hogan Lovells, ha dichiarato: ’’Siamo molto orgogliosi di aver assistito con due teams distinti BPER come arranger e gli investitori CDP Cassa Depositi e Prestiti e BPER nel programma “Basket Bond della Regione Emilia-Romagna” per sostenere l’accesso al credito di PMI regionali, finanziati con titoli assistiti da garanzia pubblica, che abbiamo strutturato nella forma di cash collateral, concessa dalla Regione Emilia-Romagna a valere sui fondi del Fondo di Garanzia Minibond Emilia-Romagna. Grazie al team di Hogan Lovells Finance Italy che ho coordinato insieme ai colleghi Alessandro Accrocca e Sabrina Setini e i rispettivi teams”.

Mattia Ciprian, Co-Founder e AD di modefinance, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di essere coinvolti in questa importante iniziativa di supporto alle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna, in qualità di agenzia di rating ufficiale. Il nostro ruolo è quello di agevolare le aziende nell’accedere a questa opportunità, tramite l’emissione di giudizi sul merito creditizio delle stesse, uno dei requisiti per partecipare al Basket Bond. Gli strumenti di finanza alternativa come questo si stanno dimostrando volani di crescita per le imprese più meritevoli, indice di una crescente attenzione alla sostenibilità finanziaria, ma non solo, da parte delle imprese stesse: per questo motivo, come Modefinance siamo particolarmente contenti del nostro ruolo in un contesto che spinge ricchezza e sviluppo territoriale”.