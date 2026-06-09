Lorenza Fici, Piero De Mattia

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Toscana Aeroporti S.p.A. (“Toscana Aeroporti”) e Jet Fuel (“Jet Fuel”) nella sottoscrizione di un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) con Air BP Italia S.p.A. (“Air BP”) e Carboil S.r.l. (“Carboil”), finalizzato alla razionalizzazione e integrazione industriale delle attività di gestione dei depositi carburante presso gli scali aeroportuali di Pisa e Firenze.

L’operazione prevede, tra l’altro: (i) l’acquisizione da parte di Toscana Aeroporti del 49% del capitale sociale di Jet Fuel detenuto da Air BP e Carboil; (ii) il conferimento in Jet Fuel del deposito carburante di Pisa di titolarità di Toscana Aeroporti; (iii) il conferimento dei depositi carburante di Firenze di titolarità di Air BP e Carboil in una società di nuova costituzione (“NewCo”); e (iv) la successiva fusione per incorporazione di NewCo in Jet Fuel, che diverrà l’unico operatore dei depositi carburante presso gli aeroporti di Pisa e Firenze.

L’operazione si inserisce nel più ampio progetto strategico di integrazione della rete aeroportuale toscana e di ottimizzazione delle infrastrutture fuel, in linea con le concessioni in essere e con l’evoluzione industriale del settore.

Hogan Lovells ha agito in qualità di consulente legale di Toscana Aeroporti e Jet Fuel per gli aspetti corporate M&A e finance legati all’operazione. Il team è stato guidato dal partner Piero de Mattia con il supporto della senior associate Lorenza Fici per gli aspetti di corporate e M&A, e dal partner Iacopo Canino con il supporto dell’associate Massimo Giordano per gli aspetti finance.

L’Avv. Fabrizio Doddi dello studio legale Doddi ha assistito Toscana Aeroporti e Jet Fuel con riferimento agli aspetti di diritto amministrativo e di regolamentazione aeroportuale legati all’operazione.