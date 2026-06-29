La legge in commento ha recepito queste avvertite esigenze politico-criminali, intervenendo in materia penale (Titolo I) con l'obiettivo di offrire maggior tutela al prodotto agroalimentare e ai suoi acquirenti, in termini di specificità delle condotte sanzionate, di anticipazione della tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella negoziale di vendita e di inasprimento del relativo impianto punitivo, anche rispetto ai fenomeni criminosi di nuova generazione, caratterizzati da dimensione organizzata degli scambi commerciali, continuità e radicamento nelle strutture (lecite) d'impresa (cosiddetta "agropirateria").