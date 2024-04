I-LAW Studio Legale rafforza il proprio posizionamento in ambito “Special Situations & UTP” entrano 8 nuovi avvocati specializzati in posizioni strutturate NPL & UTP Provenienti da primari studi legali.

Davude Sarina, Lorenzo Marcello del Majno

I-law Studio Legale – firm specializzata nelle tematiche legali, regolamentari e fiscali che disciplinano l’attività legata al credit management in ambito bancario e finanziario – rafforza il proprio Focus Team “Special Situations & UTP”, con l’ingresso di 8 nuovi Avvocati.

La divisione è specificatamente dedicata ad attività giudiziali e stragiudiziali, anche di natura restructuring, aventi oggetto crediti NPL e UTP di natura corporate e large ticket. È guidata dell’avvocato Lorenzo Marcello del Majno, che approda in i-law con un’esperienza decennale nel team Special Situations di Giovanardi Studio Legale.

Fanno parte del nuovo team avvocati provenienti da primari studi legali che andranno ad accrescere ulteriormente il livello di specializzazione della linea di business che combina, in un unico contesto, un’elevata standardizzazione e automazione dei processi, con un’attività di assistenza e consulenza tailor made ad alto valore aggiunto.

Il team conta ora 30 avvocati specializzati e ha in gestione 1.600 pratiche, per un gross book value (GBV) di quasi 2 miliardi di euro. Nel complesso i-law si posiziona sul mercato con 180 professionisti su tutto il territorio nazionale e gestisce oltre 18.000 posizioni con un gross book value totale che supera i 4 miliardi di euro.

La già consolidata e pluriennale esperienza dello Studio nella gestione del credito si amplia nella nuova divisione e si caratterizza per un approccio dinamico e proattivo, messo a terra con strategie alternative volte a preservare il valore degli asset, anche grazie al supporto del dipartimento Real Estate, e ad una rete consolidata di partner e investitori, coinvolti nella strutturazione di interventi mirati tramite azioni di repossess, di restructuring aziendale o tramite equity (M&A).

Con l’avvio di questa nuova iniziativa, i-law Studio Legale continua a rispondere alle esigenze del mercato, offrendo un approccio di alto profilo su posizioni distressed strutturate dove trasversalità, specializzazione e tempestività di intervento sono i presupposti essenziali per una tutela efficace delle ragioni di credito.

Davide Sarina, Senior Partner di i-law, ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di aver completato questa ulteriore fase di sviluppo del Focus Team Special Situations & UTP, con professionisti stimati e competenti, che contribuiranno a rendere ancora più efficace e completa la già ricca gamma di soluzioni offerte da i-law. Siamo convinti che in questa particolare fase del mercato sia quanto mai essenziale affiancare alle attività di recupero crediti a elevata automazione, una squadra di professionisti di alto profilo, dedicata a contenziosi e recupero crediti su posizioni large e strutturate che presentano, in termini percentuali, un tasso di complessità più elevato rispetto agli standard”.

Lorenzo Marcello del Majno, responsabile del Team “Corporate & Special Situations”, ha dichiarato: “Quando Davide Sarina mi ha illustrato questo progetto ho aderito subito perché l’iniziativa, oltre a rappresentare una sfida per me dal punto di vista professionale e manageriale, risponde alla precisa esigenza del mercato di essere supportato con una gestione legale dei crediti UTP e NPL sempre più efficiente. L’approccio dello Studio e la struttura del nuovo team soddisfano appieno questo bisogno, coniugando elevata competenza tecnica, tecnologie all’avanguardia e sviluppo di nuove strategie legali. Un mix vincente, che contribuirà allo sviluppo del business della firm, ampliando il portafoglio dei nostri clienti”.