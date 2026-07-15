Anche il messaggio WhatsApp o quello di posta elettronica costituiscono documento informatico anche se privi di sottoscrizione del mittente.
Messaggi WhatsApp e mail
La sezione VI della Corte d’Appello di Firenze con la sentenza 25 giugno 2026 n. 2372 ha affermato il principio di diritto secondo cui il messaggio WhatsApp, così come il messaggio di posta elettronica (e-mail), costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma...