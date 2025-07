I penalisti: la Cassazione esorbita il suo ruolo

Cassazione e penalisti ai ferri corti. Non è piaciuto alle Camere penali il documento approvato dalla recente assemblea della Cassazione, svoltasi pochi giorni fa alla presenza del Capo dello Stato. Sia per ragioni formali sia per ragioni sostanziali. Quanto alle prime, sottolinea una nota dei penalisti, è almeno ignorato quanto previsto dall’ordinamento giudiziario che ammette sì la possibilità di rendere pareri su disegni di legge o altre materie di pubblico interesse, ma solo su richiesta. Escluso...

