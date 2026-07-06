Reato - Reato continuato - Struttura - Effetto unificante della continuazione - Solo per limitati fini - Ai fini della querela - Esclusione.

Il reato continuato va considerato quale fenomeno unitario solo per i limitati fini, previsti espressamente dalla legge. Infatti, pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva. La persona offesa ha pertanto il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno...