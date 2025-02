IL COMMENTO - Sulle anomalie del sistema Ppt si apre il contrasto sui controlli

Nel difficile percorso di transizione digitale del processo penale, la Suprema Corte è stata di recente chiamata a pronunciarsi su alcune questioni attinenti al deposito telematico degli atti del procedimento da parte del pubblico ministero: se nessun dubbio il giudice nomofilattico ha manifestato nell'escludere la possibilità per la parte pubblica di depositare le impugnazioni a mezzo Pec, più controversa è la questione sulle conseguenze dell'atto, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (abnormità o meno), con cui erroneamente il giudice entra nel sindacarne le cause.